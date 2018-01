Weer wolf in Gelderland: schapenhouders ongerust

In oktober vorig jaar werd er ook een wolf gespot op de Veluwe. En dat zal nog veel vaker voor gaan komen, voorspelt Roeland Vermeulen van Wolven in Nederland. 'De populatie in Duitsland groeit en ze komen hier de grens over', vertelt hij. Vooral jonge wolven trekken onze kant op. 'Ze vinden hier voldoende rust en voedsel.'

En dat voedsel is nu juist het probleem. Wolven vergrijpen zich aan de vele schapen in Gelderland, tot ergernis van de schapenhouders. 'Ik maak me zorgen. We plaatsen iedere avond netten met stroom die de schapen moeten beschermen tegen loslopend wild, waaronder de wolf dus', vertelt schapenhouder Roy Geerts. Hij overweegt zelfs grote berghonden in te zetten die zijn kudde extra moeten gaan beschermen.

Bekijk reportage, tekst gaat verder onder de video.



Voorlopig valt de schade voor schapenhouders nog mee. Maar Vermeulen zegt nadrukkelijk: 'Boeren binnen een straal van dertig kilometer worden geadviseerd en gefaciliteerd om voorzorgsmaatregelen te nemen.'

'Voer ze niet!'

De politie in Ruurlo, waar de wolf voor het laatst werd gespot, waarschuwt inmiddels ook. 'Respecteer de wolf, neem afstand en voer ze niet', aldus een bericht op Facebook.