Vijf vrouwen aan de top in Winterswijk

WINTERSWIJK - 'Who run the world? Girls!' Beyoncé zong het; in Winterswijk doen ze het. Althans: de vrouwen voeren er deze gemeenteraadsverkiezingen de lijsten aan. Van de 7 partijen hebben 5 een vrouwelijke lijsttrekker. Wat gaan ze in Winterswijk merken van al deze 'vrouwenpower'? We vroegen het de vrouwen zelf.

Over een ding zijn ze het eens: Winterswijk is een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland. 'We moeten een afspiegeling zijn van de samenleving', zegt onder anderen Elvira Schepers van de PvdA Winterswijk. 'Daar ontbreekt het nu op veel plaatsen aan, maar in Winterswijk zijn we nu wel een voorbeeld voor de rest van de Achterhoek én Nederland.'

'Maar eigenlijk zouden er ook meer mensen met een andere culturele achtergrond in de politiek moeten zijn', vult ze aan. Daar sluit ook Tineke Zomer van de Winterswijkse afdeling van GroenLinks zich bij aan. 'En ook LHBT'ers; die zijn ook nog ondervertegenwoordigd.'

Nuchtere Winterswijkers

'Wel fijn dat ik niet meer de enige vrouw ben', zegt Ilse Saris, lijsttrekker voor het CDA in Winterswijk én de enige vrouwelijke wethouder. Bij de vorige verkiezingen was ze nog de enige vrouwelijke lijsttrekker. Of dat komt door de veranderde tijden? 'Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de nuchtere Winterswijkse mentaliteit', zegt Loes ten Dolle van D66. 'Wat een man kan, kan een vrouw ook.'

Saris (CDA) merkt wel dat er wat veranderd is de laatste jaren. Vroeger kreeg ze nog weleens de vraag der vragen aan een vrouwelijke politicus: 'Hoe regelt u dat thuis?' 'Dat vragen ze echt nooit aan een man. Maar je moet de taken thuis gewoon goed verdelen.'

Vrouwencollege

'En misschien krijgt Winterswijk straks wel, als eerste gemeente in Nederland, een college met alleen maar vrouwelijke wethouders', hoopt Inge Klein Gunnewiek van de VVD. Zij zou in ieder geval open staan voor het wethouderschap. En van de andere dames zien de meesten het ook wel zitten. Alleen Ten Dolle (D66) wil eerst ervaring opdoen als raadslid. Maar haar partij heeft ook andere vrouwelijke kandidaten die in zouden zijn voor het wethouderschap.

Haantjesgedrag

Op de vraag of vrouwen anders politiek bedrijven dan mannen, denken deze vrouwen niet allemaal hetzelfde. 'Ik merk dat vrouwen ook best fel kunnen zijn in een debat', merkt Schepers (PvdA) op. 'Maar ik denk dat we wel wat minder van dat haantjesgedrag hebben wat ik soms zie bij mannen in de politiek.'

Ten Dolle (D66) ziet dat niet zo. 'Vrouwen hebben de naam dat ze zich meer laten leiden door emotie, maar je hebt net zo goed mannen die dat hebben.' Ook Inge Klein Gunnewiek (VVD) merkt in haar werk als raadslid geen verschil. 'Dat hangt meer af van de type persoon of de partij. Of welke rol je hebt: college of oppositie.'

Hokjesdenken

Waar ze het dan weer wel over eens zijn: we moeten af van het hokjesdenken. 'Het is goed als er meer vrouwen in de politiek komen', zegt Ten Dolle. 'Maar als ze er zijn, moeten we niet blijven hangen in dat man/vrouw-beeld.'

En wat gaat Winterswijk merken van al die 'vrouwenpower'? Tineke Zomer van GroenLinks: 'Als het goed is: niet zoveel. Er moet goed beleid gevoerd worden en het moet goed worden gecommuniceerd. Maar wat betreft de inhoud van dat beleid zou het niet uit moeten maken.'

Op 23 februari zijn alle vijf de vrouwen te zien in een debat van Gld Stemt bij Omroep Gelderland