Pasgeboren kind en Poolse ouders al dagen thuisloos na fatale brand

Het is nog onduidelijk of het stel een 'urgentieverklaring' krijgt om sneller aanspraak te kunnen maken op een sociale huurwoning. Op dit moment verblijven ze in een tijdelijk onderkomen. Gosia van der Kammen helpt het gezin en is verbijsterd. 'Als dit geen urgentie is, weet ik het echt niet meer', vertelt ze. 'Ze zijn gewoon dakloos, met een baby van één week.'

'Niet ingeschreven'

Woningstichting Maasdriel, die een urgentieverklaring af kan geven, vertelde Gosia niet te kunnen helpen omdat het stel niet ingeschreven staat. 'Maar ze staan wel ingeschreven', benadrukt ze.

De lokale gemeenschap is inmiddels wel aan alle kanten bijgesprongen. Stichting Help Elkaar Maasdriel doneerde vrijwel direct kleren voor het baby'tje en de ouders. Normaal gesproken helpen ze mensen die het minder breed hebben, nu konden ze het Poolse gezin dus snel helpen.

'We hebben zondagavond een oproep gedaan op Facebook', vertelt Gosia. 'Binnen twee minuten hadden we een kinderwagen en kleertjes.'

Gemeente kan niets betekenen

Het is dus alleen nog woonruimte waar het aan ontbreekt. De woningbouwvereniging doet vooralsnog niets en ook de gemeente zegt niks te kunnen betekenen. 'Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de eerste twee dagen noodopvang. Daarna is de verhuurder aan zet', aldus de gemeente Maasdriel.

Hoe de brand afgelopen weekend exact heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Tijdens het blussen troffen de hulpdiensten een hennepkwekerij aan. Of deze kwekerij in direct verband stond met de brand is nog onduidelijk. Een 69-jarige man werd aangehouden, hij werd maandag weer vrijgelaten. De man is nog wel steeds verdachte.

Woningstichting Maasdriel is woensdag om een reactie gevraagd, zij hebben nog niet gereageerd.

