Deel dit artikel:











Speciale poppenhuizen te zien in Achterhoek Foto: REGIO8

DOETINCHEM - De poppenhuizen van de Doetinchemse architect Peter Masselink zijn vanaf vandaag in de Achterhoek te zien. De tentoonstelling is in het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doetinchem.

Sverre, de zoon van Masselink, heeft een energiestofwisselingsziekte. Omdat er weinig speelgoed op de markt was voor zijn zoon bedacht Masselink om zelf speelgoed te maken. Hij ontwierp een poppenhuis in de vorm van een ei. 'Zo kan Sverre gewoon met zijn zusje spelen', vertelde Masselink eerder aan Omroep Gelderland. Het poppenhuis bracht hem op het idee om collega-architecten te vragen ook een poppenhuis te ontwerpen. Het resultaat is een tentoonstelling met 18 verschillende poppenhuizen. De tentoonstelling zou eerst niet in onze provincie te zien zijn, maar is nu na onder andere Tilburg, Heerlen en Amsterdam, neergestreken in Doetinchem. De tekst gaat verder onder de reportage van de collega's van REGIO8. Als de tentoonstelling is afgelopen, worden de huizen geveild. De opbrengst komt ten goede aan stichtingen die zich inzetten voor meer onderzoek naar energiestofwisselingsziektes en het vinden van een medicijn. De veiling is waarschijnlijk in april. Zie ook: Vader ontwerpt poppenhuis voor zoon (7) met stofwisselingsziekte Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl