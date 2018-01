Sensatie in Dakar Rally: Ten Brinke wint etappe

Over een afstand van 280 kilometer van Belén naar Chilecito finishte Ten Brinke met zijn Toyota in een tijd van 4.10.54. De Fransman Cyril Despres was 4.35 minuten langzamer in zijn Peugeot. Carlos Sainz was weer vijf seconden langzamer en eindigde als derde.

'Vandaag liep alles helemaal perfect'

Op zijn eigen website zegt de rallyrijder: 'Ik heb al wel vaker zo hard gereden, maar dan liep je ergens onderweg tegen grote of kleine pech aan in de vorm van een lekke band of zoeken naar een waypoint. Vandaag liep alles helemaal perfect.'

De Achterhoeker debuteerde in deze loodzware rally in 2012. Hij deed dat met een achtste plek in het eindklassement. Drie jaar geleden eindigde Ten Brinke als zevende. De rally eindigt dit weekend in het Argentijnse Cordoba.

We zijn helemaal in feeststemming hier Chantal ten Brinke

Op Radio Gelderland sprak Frank van Dijk met Chantal ten Brinke, de vrouw van de rallyrijder. Ze vertelde donderdag naar Argentinië af te reizen om het slot van de rally bij te wonen. 'We waren er ook met oud en nieuw. Toen de kinderen weer naar school moesten, zijn we teruggevlogen.'

Emotioneel telefoontje

De Ten Brinkes waren deze woensdag na de historische winst van man en vader euforisch. Chantal: 'We zijn helemaal in feeststemming hier. Toen hij na de etappe belde en ik hem vroeg hoe het met hem was viel hij stil. Het was heel emotioneel.'

De Zeddammer gaat in Zuid-Amerika waar de Dakar Rally plaatsvindt als een speer in zijn fabrieks Toyota. 'Het is moeilijk de aandacht bij andere, dagelijkse dingen te houden', aldus zijn vrouw Chantal. 'Je volgt de hele dag de tijden en de standen, het is gevaarlijk en spannend. Je leeft mee.'

Ze herinnert zich de rally twee jaar geleden die zo desastreus voor haar echtgenoot eindigde. Chantal ten Brinke stond ook toen op het punt naar Zuid-Amerika af te reizen toen haar man zich meldde. Blijf maar thuis, was de boodschap. De wagen was helemaal uitgebrand.

Eerder op de dag maakte verslaggever Lonneke Gerritsen een reportage vanuit Zeddam. De tekst gaat verder onder de video:

Spanjaard Sainz blijft in zijn Peugeot leider in het algemeen klassement met een voorsprong van meer dan 50 minuten op de nummer twee, Stéphane Peterhansel, die woensdag vierde werd.Ten Brinke blijft vierde in het klassement. Hij liep wel bijna 6 minuten in op de nummer drie Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De achterstand bedraagt nu nog 3.33 minuten op zijn teamgenoot bij Toyota.

Zie ook: