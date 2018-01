Deel dit artikel:











Kriebels bij debutanten: Via Vierdaagse binnen 48 uur uitverkocht Foto: Koninklijke Wandel Bond Nederland

NIJMEGEN - Het duurt nog even maar toch beginnen veel lopers kriebels voor de Vierdaagse te krijgen. Het voorbereidingsprogramma 'Via Vierdaagse' was binnen 48 uur uitverkocht. In totaal konden er 1500 lopers meedoen.

Via Vierdaagse is er voor mensen die hun eerste Vierdaagse lopen. Met het speciale trainingsprogramma kunnen ze zich op een 'verantwoorde wijze' voorbereiden op de tochten. Zo zijn er praktijktrainingen van gediplomeerde wandeltrainers en krijgen ze speciale trainingsschema's met specifieke instructies. Uitvalpercentage lager Het uitvalpercentage ligt onder de groep Via Vierdaagse-lopers lager dan onder andere debutanten. De lopers die deelnemen aan het speciale traject zijn verzekerd van deelname en kunnen niet meer worden uitgeloot. Dat is ook gelijk de reden waarom er niet meer mensen mee kunnen doen met het programma. 'Als we naar 2000 lopers zouden gaan nemen we weer 500 extra plaatsen in van andere lopers die de Vierdaagse willen lopen', aldus een woordvoerder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl