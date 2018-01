Deel dit artikel:











Rechter buigt zich over ex-medewerkers Achterhoekse modeketen Tuunte Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen buigt zich donderdagmiddag over de ontslagen medewerkers van de Achterhoekse modeketen Tuunte. De verwachting is dat zo'n 80 ex-medewerkers de zitting zullen bijwonen.