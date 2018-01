Deel dit artikel:











Boerin Suzanne deelt hamburgers uit op beurs in Berlijn Foto: archief Omroep Gelderland

AALTEN - Boerin Suzanne Ruesink uit Aalten is de komende dagen in Berlijn te vinden om de landbouwsector in Nederland te promoten. Zij doet dat namens het onlangs opgerichte TeamAgroNL, een organisatie die alle voedselmakers in Nederland wil promoten. 'Als voedselmakers maken we producten van hoge kwaliteit, het wordt tijd om dit eens goed uit te dragen.'

'Boeren wil meer aan hun imago doen', vertelt Suzanne. 'Ze lopen er tegenaan dat ze mooie producten als melk en vlees kunnen produceren, maar merken dat ze niet in de wieg zijn gelegd voor marketing en pr.' Suzanne is opgegroeid op het melkveebedrijf, met daarnaast ook varkens, in Aalten. Daarnaast organiseert de familie ook de Farm & Countryfair in Aalten. De komende dagen staat Suzanne met een aantal andere boeren van TeamAgroNL op de agrobeurs Grüne Woche in Berlijn. Ze deelt daar boer(en)burgers uit aan de bezoekers om met hen in gesprek te komen over het verbinden van boeren en burgers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl