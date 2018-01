Familievete rond Kasteel ter Horst eindigt in de rechtszaal

LOENEN - Het heeft alle ingrediënten voor een spannende dramafilm: drie broers die opgroeien op Kasteel ter Horst in Loenen en verwikkeld raken in een ruzie over de erfenis. Het kwam afgelopen oktober tot een hoogtepunt toen de 57-jarige Justus uit Apeldoorn gewapend met een jachtgeweer het kasteel bestormde en een schot loste. Niemand raakte gewond, maar de man werd aangehouden en staat vrijdagochtend voor de rechter.

Op 16 oktober rijdt bij Kasteel ter Horst een oude Amerikaanse auto de oprijlaan op. Niemand kijkt daarvan op, want het kasteel doet regelmatig dienst als trouwlocatie. Maar de auto wordt bestuurd door de broer van de kasteelheer en hij komt een oude rekening vereffenen. 'Hij kwam voor mij', zegt Alexander Russelman, eigenaar van het kasteel. 'Ik heb hem niet gezien, maar ik hoorde hoe hij het schot loste.'

Familievete

De vete begon meer dan twintig jaar geleden toen de heer des huizes en vader van de drie broers overleed. Het kasteel gaat naar Alexander. 'In de media staat dat Henk en Justus zijn onterfd, maar dat klopt niet', zegt Alexander. 'Ik heb mijn boers netjes uitgekocht. Ik heb tonnen betaald en dat geld hebben ze er doorheen gejaagd.'

Feit is dat de twee broers Henk en Justus aan lager wal zijn geraakt. Ze woonden samen in een schamele stacaravan op een campingterrein in Loenen. In 2009 overlijdt Henk en Justus blijft er alleen achter.

Het lijkt een verhaal van de arme broers versus de rijke, maar dat is een te eenvoudige voorstelling van zaken. Alexander heeft dan wel het kasteel, maar ook de hypotheekschuld en de lasten voor het onderhouden van het landgoed. 'Mijn broer heeft jaren kunnen leven van het geld van de uitkoop, maar het is nooit genoeg bij hem. Hij is ook al jaren verslaafd.'

'Ik ben bedreigd en gestalkt'

Volgens Alexander was de daad van zijn broer Justus afgelopen oktober met voorbedachte rade. 'Hij had overal al rondgebazuind dat 'ie 16 oktober op tv zou komen.' Alexander is enorm geschrokken van de aanval van zijn broer. 'Hij heeft mij in het verleden vaker bedreigd en gestalkt. Bij het verdelen van de erfenis heeft hij ook al de ruiten van het notariskantoor ingegooid en hij heeft ook een keer mijn dochter bedreigd.'

Of hij vrijdag naar de rechtszaak komt, weet hij nog niet. 'Ik hoop dat er een maatregel wordt opgelegd door de rechter, of tbs. Mijn broer heeft hulp nodig. En ik zeg eerlijk: ik vond het de afgelopen maanden lekker rustig.'

Justus wordt bijgestaan door advocaat Peter Pel. Pel was donderdag niet in de gelegenheid om commentaar te geven.

Verslaggever Jeroen Mäkel twitterde vanuit de rechtszaal: