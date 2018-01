GroenLinks gaat de verkiezingsstrijd in met behulp van app

HOMOET - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks Overbetuwe de Apptivist gelanceerd. Via WhatsApp deelt de partij het laatste nieuws uit de campagne zoals locaties waar huis-aan-huiscampagne wordt gevoerd en nieuwsberichten. Iedereen kan zich aanmelden en ontvangt daarna één à twee keer per week een berichtje.

GroenLinks is de eerste partij in de gemeente Overbetuwe die WhatsApp inzet in de campagne. Brigitta Nijssen, die de Apptivist opstartte, vertelt: “Het is voor ons een handige manier om mensen te informeren over onze evenementen en ander campagnenieuws."

App slaat aan

Ze vervolgt: "Niet iedereen zoekt immers onze Facebookpagina of website op. Door WhatsApp in te zetten maken we het onze kiezers gemakkelijk om ons te volgen. En het slaat aan: binnen een uur na de lancering begonnen de aanmeldingen binnen te komen.”

Ook over de privacy van de deelnemers is goed nagedacht. Nijssen: “We gebruiken een verzendlijst, geen appgroep; deelnemers kunnen elkaars telefoonnummer niet zien. De gegevens van degenen die zich aanmelden komen alleen bij mij terecht en worden ook nergens anders voor gebruikt. GroenLinks heeft dat landelijk ook zo gedaan en dat is heel goed verlopen. ”

Niet in ivoren toren

Zijn de verschillende sociale media dan het belangrijkste in de campagne? “Nee, dat is niet zo, ” zegt Nijssen, “Sociale media spelen natuurlijk een rol, maar het belangrijkste zijn onze evenementen. We willen met zoveel mogelijk inwoners in gesprek. Politiek moet namelijk niet plaatsvinden in een ivoren toren, maar gewoon op straat, samen met de inwoners.”