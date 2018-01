Skeletten van dorpskerk worden herbegraven

NUNSPEET - De skeletten die in juli 2017 werden gevonden bij de werkzaamheden bij de Hervormde dorpskerk in Nunspeet worden allemaal herbegraven.

Wethouder Gert van den Berg zegde dit toe in de Nunspeetse raadscommissie Ruimte en Wonen. Het was de tweede keer dat er menselijke resten werden gevonden tijdens een werkzaamheden, ook tijdens de renovatie van de Dorpsstraat werden er menselijke botten opgegraven.

Vroeger was het gebruikelijk om een begraafplaats te hebben naast of rondom een kerkgebouw. Er werd besloten om de botresten niet zichtbaar bij de kerk te laten liggen, maar af te voeren naar een locatie in het buitengebied. Hier konden de botresten handmatig worden geselecteerd.

De botresten zijn inmiddels begraven in twee algemene graven op de begraafplaats aan de Van Oordtstraat in Nunspeet.