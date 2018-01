Deel dit artikel:











'Kans op orkaanwinden', donderdag code oranje vanwege storm Begin januari leidde storm tot omgevallen bomen (Foto: Jaco van Hal)

ARNHEM - Het KNMI heeft voor donderdag in Gelderland code oranje afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. De snelheden van die windstoten kunnen oplopen tot 100-120 kilometer per uur. 'Dat zijn gewoon orkaanwinden, dan kunnen er bomen omwaaien', vertelt Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen.

In de ochtend en de eerste helft van de middag zijn zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Daarna kan het echt los gaan, met windstoten tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Vanaf 14.00 uur neemt de wind sterk in kracht af. De NS heeft al aangekondigd een aangepaste dienstregeling te rijden. Zo rijden er minder sprinters en intercity's op een flink aantal trajecten. 'Houd de berichten echt goed in de gaten, het is potentieel een zware storm.' Margot Ribberink waarschuwt voor de storm: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl