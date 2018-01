Het Lorentz monument

ARNHEM - Een man in een lange jas staat op een hoge sokkel. Links en rechts van hem strekt een muur zich uit. Vol met namen en zes figuren in reliëf. Met gefronste blik kijkt hij neer op het park en de stad die aan zijn voeten liggen.

De man is Hendrik Lorentz. Arnhemmer van geboorte. Precies negentig jaar geleden overleden. Winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1902. Nestor én vriend van Einstein. Zo groot was hij en zo belangrijk in de wereld van de natuurkunde in zijn tijd, dat in 1931 dit monument voor hem opgericht werd. Vervaardigd door één van Nederlands belangrijke kunstenaars van die tijd L.O.Wenckebach.

De namen zijn van later datum. In 2008 tijdens beeldententoonstelling Sonsbeek toegevoegd door kunstenaar Hans van Houwelingen. Namen van natuurkundigen uit de twintigste eeuw. Allen schatplichtig aan elkaar. Als 'Update' van het werk. Zo werd het monument voor één man tot een monument voor de natuurkunde in de twintigste eeuw.