ARNHEM - Een zaal met internationale allure, zo wordt de parkzaal van Musis Sacrum genoemd waar niet alleen het Gelders Orkest optreedt maar waar straks ook popconcerten worden gegeven.

De zaal is in een mum van tijd omgebouwd en ook de verbinding met het park brengt de muziek van binnen naar buiten. Ook het historische deel van 170 jaar oud is weer in tact voor de intiemere concerten.