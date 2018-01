Vijf gewonden bij frontale botsing, trailer met paard in sloot

DOORNSPIJK - Bij een frontale botsing op de Zuiderzeestraatweg West (N310) bij Doornspijk zijn woensdagmiddag vijf gewonden gevallen. Onder hen bevinden zich drie jongens. Eén van de kinderen raakte bij het ongeluk ernstig gewond.

Volgens de politie moesten meerdere gewonden naar het ziekenhuis, een woordvoerster wist niet hoeveel.

Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur. Een van de auto's trok een paardentrailer. Deze is losgeschoten en in een sloot beland. Voor zover bekend is het paard dat erin stond, niet gewond geraakt.

De weg was in beide richtingen afgesloten voor sporenonderzoek en bergingswerkzaamheden. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.