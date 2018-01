Elke wandelplek is een verhaal van mensen

Twintig jaar lang verdiende Wolfs zijn brood als wandelroutemaker. Nu doet hij het voor zijn plezier. 'Het leukste van wandelen is dat je op plekken komt waar je anders niet zo snel komt. Duik je in de geschiedenis van de plek waar je bent en je ervaart, hoort en ziet veel. Elke oude boerderij langs de route heeft een verhaal en is een plek met een verhaal van mensen.'

Hij gaat verder: 'Ik heb een radar voor wat mooi is in het landschap. Dat is ook een kwestie van goed kaartlezen, zien waar bosranden zijn, open velden en beekjes.'

Nog tal van overblijfselen

Lopen langs linies is Wolfs elfde uitgave. De routes gaan langs waterlinies die vroeger dienden om gebieden onder water te zetten om zo de vijand tegen te houden. De maker: 'Er zijn nog allerlei overblijfselen te zien langs die linies. Forten, vestingen, kanaaltjes. Met Rutger (mede-auteur Burgers, red.) heb ik geprobeerd om dertien wandelingen te maken die zoveel mogelijk van die linies laten zien.'

Alle wandelingen zijn in een dag te lopen en variëren in lengte van 8 tot 20 kilometer. Gelderse wandelingen gaan langs de IJssellinie, de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lopen langs linies van Rob Wolfs en Rutger Burgers is een uitgave van Gegarandeerd Onregelmatig.

