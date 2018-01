Deel dit artikel:











Opnieuw zoektocht rond woning vermoorde Nathalie (21) Foto: William Hoogteyling - eerdere zoektocht

BUREN - Een groep agenten is woensdag in Buren aan het zoeken in de omgeving van de woning van Nathalie. In de vijver naast het appartementencomplex, waar de 21-jarige Nathalie op nieuwjaarsdag om het leven werd gebracht, wordt gezocht naar sporen.

Gisteren pakte de politie een 46-jarige man uit Tiel op die verdacht wordt van betrokkenheid rondom de dood van de 21-jarige. Sectie op het lichaam wees uit dat er sporen waren die erop wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning zijn sporen van brandstichting aangetroffen. Waar precies naar wordt gezocht is niet bekend, de politie doet vanwege het onderzoek ook geen verdere uitspraken. Zie ook: Tielenaar aangehouden voor dood 21-jarige Nathalie uit Buren

Sporen gevonden in onderzoek naar dood Nathalie

Sporen gevonden in onderzoek naar dood Nathalie

Dode bij brand in appartementencomplex Buren