Heinloth heeft ellende van degradatie NEC achter zich gelaten

NIJMEGEN - Hij leidde met een verkeerde pass mede de degradatie van NEC in, maar Michael Heinloth heeft dat inmiddels achter zich gelaten.

"Ik heb er zeker over nagedacht waarom we gedegradeerd zijn, maar ik ben geen type om daar dan de hele zomer mee bezig te zijn. Ik kijk altijd weer vooruit en blijf niet hangen in het verleden. We moeten er nu alles aan doen om terug te komen. We hebben zoveel kwaliteit dat we nog veel wedstrijden gaan winnen en het gaat lukken om terug te keren."

De nederlaag in Oss was een onverwachte domper. "Het is niet best om met 3-0 te verliezen. We wilden het zo doen als tegen Go Ahead Eagles, maar toen kregen we een dom tegendoelpunt na allemaal fouten achter elkaar. De tweede helft speelden we met drie man achterin en had ik een aanvallende rol op de rechterflank. Dat beviel me op zich wel, maar helaas leverde het geen doelpunten op. Tegen Go Ahead ging het heel lekker, ook met een assist. Ik voel me goed en ben topfit, want de voorbereiding was super. Ik heb er echt plezier in."

Vorig jaar waren er veel Duitstaligen bij NEC, nu is 'Heini' de enige. "Mijn Nederlands gaat nu heel goed. Ik versta heel veel, praten is wat moeilijker, maar geen probleem."