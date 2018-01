Dubbelspeler Koolhof mag op herhaling in Australië

Samen met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak was Koolhof in de eerste ronde van het eerste Grand Slam-tennistoernooi van het jaar veel te sterk voor de Duitsers Peter Gojowczyk en Florian Mayer: 6-2 6-1.

Verslaggever Tim Colijn sprak na afloop van de partij met Koolhof, de tekst gaat verder onder de video:

De partij duurde maar 49 minuten. 'Het was warm buiten, dus dat we snel klaar waren was wel lekker', zei de Duivense dubbelspeler na afloop. 'Vanaf de eerste bal speelden we een goede wedstrijd. Die Duitsers zijn singlespelers en dan weet je nooit wat je moet verwachten.'

Koolhof en Sitak nemen het in de tweede ronde op tegen de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.