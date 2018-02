De uittips van Esther: nieuwe muziek, topstukken kijken en hardlopen in Apeldoorn

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar je weet nog niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Topstukken in Kröller-Müller

In het Kröller-Müller Museum zijn de komende weken tien bijzondere werken te zien. In de tentoonstelling 'Tien topstukken on tour' zijn kunstwerken te zien van kunstenaars als Rembrandt, Monet en Picasso. De tien werken reizen de komende tijd naar zes musea in Nederland waar ze telkens drie weken te zien zijn. De tien werken zijn belangrijke aanwinsten uit de periode 1999-2016. De werken zijn in Otterlo te zien tot en met 25 februari.

Laatste keer Grasnapolsky in Radio Kootwijk

Voor de vijfde en meteen de laatste keer wordt dit weekend in het voormalig zendgebouw in Radio Kootwijk het festival Grasnapolsky gehouden. Tijdens het driedaagse festival kun je de nieuwste muziek ontdekken, kunst bekijken en genieten van de natuur. Kijk voor alle informatie en de line-up op de website van Grasnapolsky.

Midwintermarathon Apeldoorn

Natuurlijk kun je dit weekend ook weer iets sportiefs doen. In Apeldoorn vindt zondag het oudste nog bestaande hardloopevenement van Nederland plaats; de Midwintermarathon. Het is dit jaar de 45e editie. Je kunt verschillende afstanden lopen, maar je kunt de lopers natuurlijk ook vanaf de zijkant aanmoedigen.

Natuurfilm over de Veluwe

Dit weekend draait voor het eerst de nieuwe natuurfilm over de Veluwe 'Wild' in de bioscoop. In de gedramatiseerde natuurfilm zijn het edelhert, het wilde zwijn en de vos de hoofdkarakters. We zien hoe ze door de seizoenen heen op zoek gaan naar voedsel, hoe ze hun partners ontmoeten en hun nakomelingen grootbrengen. Daarbij moeten ze de nodige uitdagingen overwinnen.

Ik ging langs bij regisseur Luc Enting uit Ede en sprak met hem over de film:

Gelredag 16, zaterdag 3 februari:

De Ridders van Gelre nodigen u aanstaande zaterdag uit om naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem te komen. De Gelredag staat in het teken van de Tachtigjarige oorlog. Er is voor elk wat wils: een kijkje achter de schermen van het archief, lezingen, een stadswandeling en een bezoek aan het stadsmuseum. Mis het niet! Van 10 tot 12, en als altijd: gratis.

Land in zicht: solotentoonstelling van Uwe Poth in Museum Het Valkhof

Van 3 februari t/m 21 mei presenteert Museum Het Valkhof Land in zicht, de eerste, grote Nederlandse solotentoonstelling van kunstenaar Uwe Poth. Poth (Kiel, 1946) creëert vanuit zijn atelier in Nijmegen indrukwekkende schilderijen vol verhalen uit het verleden, mythologische verwijzingen, portretten en stadsbeelden - van Stevenskerk tot Sint-Pieter. De combinatie van technieken die hij gebruikt, leidt tot een fascinerende gelaagdheid van zijn werk. De toeschouwer blijft ernaar kijken en ontdekt er steeds nieuwe dingen in.