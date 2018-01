Mishandelde ambulancemedewerkers krijgen bloemetje van burgemeester

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft de twee ambulancemedewerkers die afgelopen weekend zijn mishandeld, een hart onder de riem gestoken. Burgemeester Hoogendoorn ging persoonlijk bij hen langs met een bosje bloemen.

Het personeel van de ambulance probeerde zaterdagavond een dronken man te helpen die onwel was geworden. Het slachtoffer waardeerde de hulp blijkbaar niet, want hij werd agressief en begon te schoppen. De politie heeft de man later aangehouden.

Hoewel de hulpverleners niet gewond raakten, waren ze dusdanig geschrokken dat een ander team hun dienst moest overnemen. Hoogendoorn sprak de wens uit dat zij snel weer vol overgave hun werk kunnen doen. 'Het is voor iedereen belangrijk dat hulpverleners in staat zijn om hun werk goed en veilig te doen. We zijn daar met elkaar verantwoordelijk voor. Veiligheid maken we samen!', aldus de burgemeester.

Zie ook: