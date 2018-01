Deel dit artikel:











Directeur basisschool geschorst om 'signalen van fraude' Foto: Google Street View

ARNHEM - De directeur van basisschool De Boomhut in Arnhem is per direct geschorst vanwege een financiële aangelegenheid. Dat staat in een persbericht van het overkoepelend orgaan DeBasisFluvius.

Er zijn 'signalen van fraude met financiële middelen van de school', is te lezen. Er is aangifte gedaan bij de politie. 'Wij zijn hier, net als team en ouders, erg van geschrokken. Onze eerste prioriteit is om ervoor te zorgen dat het met de school en de kinderen goed blijft gaan', zo staat in het persbericht. Bij ouders was onrust omdat nog niet duidelijk was waarom de directeur maandag is geschorst. Zie ook: Directeur basisschool Arnhem per direct geschorst Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl