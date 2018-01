Arnhem kent meeste armoede

ARNHEM - Van alle Arnhemse huishoudens heeft 13,6 procent een laag inkomen. Daarmee is de stad koploper in Gelderland en nummer vier van Nederland als het gaat om armoede. De meeste lage inkomens per aantal inwoners zijn te vinden in de drie grootste steden en de stad Groningen. Daar is 14 tot 15 procent arm.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel Nederland moesten 590.000 huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens. Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een raming heeft gemaakt, verwacht dat in 2018 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht daalt tot 7,9 procent.



Er is wel een toename van het aantal huishoudens dat vier jaar of langer in armoede leeft. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Van de Arnhemse huishoudens leeft 6,2 procent lang in armoede.



In 2011 was nog 11 procent van de Arnhemse huishoudens arm. Dat liep op naar 14,5 procent in 2013. Sindsdien is er weer sprake van een licht dalende trend. Het aantal langdurig armen neemt iets toe.



Aan het arme Arnhem grenst de rijkste gemeente van het land. De kleine gemeente Rozendaal had met 2,9 procent het laagste aandeel huishoudens met een laag inkomen. Grotere gemeenten hebben vaak relatief veel huishoudens met een hoger risico op armoede.