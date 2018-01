Deel dit artikel:











Prins Carnaval laat festiviteiten schieten na brand Foto: Stefan van Rooij / RonV Media

VELDDRIEL - Prins Carnaval René Verhoeven van Velddriel gaat per festiviteit bekijken of hij meedoet aan carnaval. Het huis waarin Verhoeven woonde, werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door brand.

'Een drama natuurlijk voor zijn gezin en familie', stelt voorzitter Gerard van Herwijnen van carnavalsvereniging De Veldroad. 'Hij kijkt per festiviteit of zijn hoofd ernaar staat. Zo niet, dan wordt hij vervangen door Vorst Albert Rovers. De komende festiviteiten laat hij schieten. Maar hij blijft wel Prins Carnaval', verzekert Van Herwijnen. Prinsenpak verbrand 'Hoe het carnaval wordt gevierd, beoordelen we te zijner tijd', gaat Van Herwijnen verder. Bij de brand is overigens ook het prinsenpak verbrand. Verhoeven en zijn gezin hebben tijdelijk onderdak gevonden in een woning in Kerkdriel die te koop staat. 'Die huren zij. Waarschijnlijk voor 9 maanden tot een jaar. Het is niet de bedoeling dat de woning na een maand verkocht wordt en zij er weer uit moeten', aldus Van Herwijnen. Zie ook: Prins Carnaval na brand: 'Mijn hoofd staat even niet naar feesten'

