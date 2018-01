Rekening 77-jarige geplunderd na babbeltruc

APELDOORN - Een vrouw van 77 is in Apeldoorn bestolen na een babbeltruc. Volgens de politie mist ze 1000 euro.

De pincode van de vrouw werd afgekeken toen ze in de Coop aan de Snijdersplaats haar boodschappen afrekende. Even later werd door middel van een babbeltruc haar bankpas gestolen. Dit gebeurde vorige week woensdag, maar de politie Apeldoorn maakt er nu pas melding van.

Nog diezelfde dag werd bij een pinautomaat aan de Hofstraat de rekening van het slachtoffer geplunderd. De politie is op zoek naar getuigen.