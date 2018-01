Deel dit artikel:











Sloop voor nieuw zwembad Velp begonnen Foto: Studio Rheden

VELP - De gemeente Rheden is begonnen met het slopen van het pand van de voormalige Bestuursacademie aan de Reigerstraat in Velp. De grond is nodig voor de bouw van een nieuw zwembad.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De gemeente heeft het pand eind november gekocht. Hoewel het nog wel even duurt voordat het zwembad gebouwd gaat worden, wil de gemeente het pand toch snel slopen om onder meer vandalisme te voorkomen. Na de sloop komt er voorlopig gras op het terrein. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het nieuwe zwembad gaat beginnen. Foto's: Martin de Jongh