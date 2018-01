Deel dit artikel:











Verdachte knipt enkelband door en vlucht Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie heeft dinsdagmiddag in Zutphen een voortvluchtige verdachte aangehouden. De man had zijn elektronische enkelband doorgeknipt en was er vervolgens vandoor gegaan.

Agenten wilden de man bij de woning van zijn zwager aanhouden. Toen ze daar stonden te wachten, zagen ze hem verderop voorbijrijden. Hierop gaven zij het signalement en kenteken door aan collega's in de buurt. Die konden de verdachte rond 14.30 uur aanhouden op de Gerard Doustraat. Door het doorknippen van zijn enkelband zit de man nu weer in de cel. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl