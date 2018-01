Fietser twee keer aangereden

Deel dit artikel:











DOETINCHEM - Een fietser is dinsdag in Doetinchem twee keer aangereden. In beide gevallen reed de andere bestuurder door.

De fietser reed 's ochtends over de Vossenstraat in de richting van de Caenstraat. Ter hoogte van het Kraaienbosje kwam uit tegenovergestelde richting een scooter die hem raakte tijdens het passeren. De man kwam ten val en raakte hierbij gewond. De scooterrijder reed na de botsing door. Toen de man weer op zijn beschadigde fiets stapte, werd hij nogmaals aangereden, nu door een achteropkomende fietser. Ook deze persoon bekommerde zich niet om het gewonde slachtoffer. De politie is op zoek naar getuigen.