Burgemeester Winterswijk week bij nonnen

WINTERSWIJK - Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk zit vanaf komende zondag een week bij de nonnen in Vught om zijn Duits bij te spijkeren.

'Mijn Duitse collega’s vinden m’n Duits ruim voldoende. Van hen krijg ik zelfs complimenten. Maar zelf vind ik het niet goed genoeg. Daarom rij ik zondagavond richting Vught', zegt Bengevoord. 'We krijgen per dag ongeveer 9,5 uur les. Ik kijk er al erg naar uit.'

Winterswijk is een grensgemeente. 'Met name in de weekenden hebben we hier veel Duits publiek. Ik vind het dan wel fijn om goed Duits te kunnen spreken', benadrukt de burgemeester.

Nette voldoende op school

'Op de middelbare school in Winterswijk had ik voor Duits wel een nette voldoende. Bij ons thuis keken we vroeger veel naar de Duitse televisie. Dat was heel gewoon. En later keek ik natuurlijk graag naar de bekende Duitse crimi’s', vertelt de burgemeester aan de Telegraaf.

'Het wordt hard werken'

Bij de nonnen wordt 24 uur per dag Duits gesproken. 'Het wordt hard werken. Ook in de vrije tijd. Dat is verplicht. We hoeven geen examen te doen. Maar als ik na thuiskomst op ambtelijk niveau in het Duits kan aanhaken, ben ik tevreden', verklaart Bengevoord. 'Voor in de auto heb ik een audioboek van onze Duitsland-medewerker gekregen. De biografie van Steve Jobs. In het Duits natuurlijk.'

Bengevoord volgt de interne cursus Duits niet alleen. 'Ik ga samen met onze gemeentesecretaris. In noodgevallen ben ik in Vught gewoon bereikbaar. En in Rik Gommers hebben we voor die week een prima loco-burgemeester.'