Raadsvragen over aangehouden Syriëganger

EDE - De partij Burgerbelangen Ede stelt raadsvragen over de aangehouden Syriëganger. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 33-jarige Edese van deelname aan een terroristische organisatie.

Dinsdagmiddag werd bekend dat de vrouw was opgepakt op Schiphol. Burgerbelangen Ede stelde de afgelopen jaren verschillende keren vragen over de radicalisering in de gemeente. In 2014 gaf het college aan dat er één signaal was van een mogelijke man die was afgereisd naar Syrië.

Radicalisering in de gemeente

Ruben van Druiten, raadslid van de fractie Burgerbelangen, wil weten welke maatregelen er in Ede worden genomen om de controle op geradicaliseerde burgers te verscherpen. Ook vraagt hij of er nog meer signalen zijn van personen die naar de strijdgebieden zijn afgereisd en of het college bereid is een anoniem meldpunt voor burgers in te richten.

Zie ook: Gelderse Syriëganger opgepakt op Schiphol