Brandende auto's in Arnhem; politie doet onderzoek

ARNHEM - In Arnhem hebben in de nacht van dinsdag op woensdag twee autobranden gewoed. De meldingen kwamen kort na elkaar binnen.

De eerste brand woedde rond 1.35 uur in de Zuringstraat in de wijk Malburgen. Het voertuig, een busje, raakte daarbij zwaar beschadigd. Nog geen uur later kwam er een melding van een autobrand aan de Drentesingel in de wijk Vredenburg, zo'n 3,5 kilometer verderop. Het betrof een bestelwagen die volledig werd verwoest.

De politie onderzoekt hoe de auto's in brand konden vliegen. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.