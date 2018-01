Inwoners protesteren tegen komst vakantiehuisjes

BEUNINGEN - Bewoners van de wijk Beuningen-Noord zijn bang dat de komst van vijf vakantiehuisjes de rust in het gebied zal verstoren. Inmiddels hebben ruim 80 mensen bezwaar gemaakt.

Er wordt geprotesteerd tegen de komst van een bed and breakfast en vijf vakantiehuisjes in een boomgaard aan de Dwars Hommelstraat. De gemeente is juist voorstander van kleinschalige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. De bewoners denken aan drukkere wegen en onrust in de buurt.

Plan goedgekeurd

Het college van B&W is niet onder de indruk van de argumenten die de 80 bewoners aandragen. Vorige week heeft het college het plan voor de vijf vakantiehuisjes definitief goedgekeurd.

De bewoners wijzen op mogelijke belangenverstrengeling, maar het college benadrukt dat raadsleden dezelfde rechten hebben als iedereen. De gemeenteraad neemt 23 januari een besluit over de plannen.

Zie ook: Vakantiehuisjes mogen in Beuningse boomgaard