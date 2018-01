Mason Mount matchwinner voor Vitesse: 'mijn eigen verjaardagscadeau'

ROTTERDAM - Het pareltje van Chelsea sloeg na rust toe met een geweldige goal tegen Sparta. Zo won Vitesse zijn eerste duel na de winterstop. 'We wisten dat er kansen kwamen.'

Mason Mount was al vaker belangrijk voor Vitesse met goals en assists maar het doelpunt dat hij dinsdag tegen Sparta maakte, is misschien wel cruciaal voor een betere tweede seizoenshelft. 'Dit is erg mooi en goed voor ons. De eerste wedstrijd na de winterstop was zeker voor ons heel belangrijk om met drie punten te starten. Ik ben erg blij.'

Cadeautje

Vorige weer vierde Mount nog zijn verjaardag in Spanje. Hij werd uitgebreid in het zonnetje gezet door de spelers in het restaurant van het hotel. 'Ik heb maar niet te veel gegeten van de taart. Dat zou niet goed zijn', grapte de middenvelder. 'Dit is een cadeautje voor mezelf. Milot gaf de voorzet. We weten dat er ruimte lag in de tweede helft en hij kan een man uitspelen en een voorzet geven waardoor ik kon scoren', gunde Mount veel eer ook aan Rashica.

Storm

Met een prachtige voetbeweging en dito loopactie was het echter Mount die afdrukte en zo Vitesse de volle winst bezorgde. Maar makkelijk ging het niet. 'We hadden het zwaar maar dat wisten we ook. Zij hadden een nieuwe coach en nieuwe energie. Dat zag je ook. Maar toen de storm ging liggen, werden ze ook vermoeider. Wij kregen nu de kansen.'

Mount weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Het megatalent is eigendom van Chelsea en gaat na de zomer in principe terug naar Londen. 'Ik weet het echt niet. Nu ligt mijn focus op Vitesse. Ik wil scoren en assists geven. En ik wil blijven spelen. Daarna zien we wel verder.'