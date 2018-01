Fraser baalt ondanks zege: 'het irriteert dat we weer te afwachtend waren'

Vitesse steeg naar de zevende plaats door de benauwde en zwaarbevochten overwinning. Voor rust maakte de ploeg van Fraser een matte en angstige indruk. 'Het was weer te voorzichtig en dat irriteert mij. We waren duidelijk te afwachtend. Sparta speelde ook veel logischer dan wij. Ik begreep van mijn assistenten dat mijn lichaamstaal nogal vervelend was langs de kant.'

Spelen als een man

Fraser haalde Thomas Oude Kotte als voorbeeld aan. Hij spaarde de Apeldoorner niet. 'Als je als jonge jongen de kans krijgt, moet je hem ook pakken. Ballen tonen en als een man spelen! In alle teamtaken was het te vlak. Dat is wel wat je aangeeft in de rust. Kom op! En als het niet goed gaat, krijg ik toch al dat geouwehoer over me heen. Geeft niet, daar ben ik voor.'

Vijf verdedigers

Na rust herpakte Vitesse zich. 'Dan zie ik veel meer wat ik verwacht. We pakken het initiatief en kregen meer grip. Mason Mount maakt een waanzinnige goal en toont daarin zijn klasse. We kregen meer mogelijkheden maar in de eindfase ontstaat toch weer stress. Ik heb daarom Kruiswijk gebracht en we zijn nog met vijf verdedigers gaan spelen. Dat was echt noodzakelijk om de drie punten er nog uit te slepen', aldus Fraser.

Niet groots

De coach die aan het eind van dit seizoen de deuren sluit bij Vitesse had graag met Kruiswijk willen beginnen. Fraser zag maandag al dat dit waarschijnlijk niet ging lukken. 'Hij had toch te veel last. Castaignos had het moeilijk, maar dat lag niet alleen aan hem. Al met al was het niet groots. Dit is een hele belangrijke, maar dat is zaterdag thuis tegen Heerenveen opnieuw. Alle wedstrijden vanaf nu zijn dat.'