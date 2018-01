Deel dit artikel:











CDA wil Londense wijk in Arnhem Schuytgraaf kent al een Amerikaanse wijk, met ruime straten en gazons. Foto: Google Street View

ARNHEM - Arnhem moet een graantje meepikken van de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam, vindt het CDA in de Gelderse hoofdstad. De partij pleit voor een Londense wijk in Schuytgraaf, in Arnhem-Zuid.

Vanwege de brexit verhuist het EMA uiterlijk maart 2019 van Londen naar de Amsterdamse Zuidas. 'Dat betekent dat 900 nieuwe gezinnen (ongeveer 3000 personen) met een riant inkomen huisvesting zoeken in Nederland', weet CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. 'Nieuwe inwoners die het CDA voor de draagkracht in Arnhem graag ziet komen.' Volgens het CDA kan de wijk Schuytgraaf met een station en een internationale school dé gedroomde woonlocatie worden voor een groot deel van deze gezinnen. 'Deze nieuwe wijk in Arnhem-Zuid is prachtig gelegen en voor Londenaren met 90 minuten reisafstand tot Amsterdam is de Zuidas een buitenwijk van Arnhem.' Het CDA ziet graag dat burgemeester en wethouders Schuytgraaf gaan promoten bij de EMA-medewerkers. De partij pleit ervoor gezamenlijk op te trekken met de internationale school, de provincie en het bedrijfsleven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl