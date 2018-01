Arts die onder druk rapport aanpaste: 'Ik had moeten zeggen, je kan mijn rug op!'

BEMMEL - Hoe kun je een arts nog vertrouwen als die zijn medisch rapport aanpast na aandringen van de gemeente? En hoe kan het dat een arts een rapport aanvult met antwoorden op vragen die hij tijdens zijn keuring niet eens gesteld heeft? Dat vroeg Carla Claassen zich dinsdag af bij het medisch tuchtcollege waar de arts terecht stond die haar rapport aanpaste .

Carla Claassen uit Bemmel zit in een rolstoel en vroeg vorig jaar aan de gemeente Lingewaard onder meer om een aanrecht waar zij met de rolstoel onder kan rijden. Tot haar verbazing werd haar aanvraag afgewezen, terwijl de keuringsarts tijdens het consult juist positief stond tegenover de gevraagde voorzieningen.

Uit onderzoek van Claassen in samenwerking met Omroep Gelderland blijkt dat het keuringsrapport is aangepast op aandringen van de gemeente Lingewaard. Er is zelfs een e-mailconversatie waarbij de ambtenaar letterlijk citeert welke zinsneden er nog in het rapport opgenomen moeten worden.

Arts: 'Ik had moeten zeggen, je kan mijn rug op!'

Tijdens de zitting bij het medisch tuchtcollege in Zwolle gaf de arts opnieuw toe dat hij fout zat. Hij had het rapport nooit mogen aanpassen onder druk van de gemeente en zei zelfs dat hij op die vraag van de gemeente had moeten zeggen: 'Je kan mijn rug op.'

Afwijzing gemeente al klaar vóór het definitieve rapport

Maar de arts denkt niet dat Claassen de gevraagde voorzieningen niet heeft gekregen door zijn toedoen. De afwijzing van de gemeente Lingewaard kwam namelijk al op 7 september 2017 terwijl de keuringsarts zijn aangepaste rapport pas op 8 september klaar had.

De advocaat van de keuringsarts vroeg het tuchtcollege er rekening mee te houden dat de zaak al veel publiciteit heeft gekregen en dat zijn cliënt nog nooit eerder een berisping heeft gekregen. De uitspraak van het tuchtcollege is op zijn vroegst op 2 maart.