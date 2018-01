Tielenaar aangehouden voor dood 21-jarige Nathalie uit Buren

Dat gebeurde in een appartementencomplex aan de Concorde in Buren. Sectie op het lichaam wees uit dat er sporen waren die erop wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning zijn sporen van brandstichting aangetroffen. Het deel waar Nathalie woonde werd gehuurd door een GGZ-instelling. Ze woonde op de bovenste verdieping.

Stille tocht

Op 6 januari werd een stille tocht voor de vrouw gehouden. Het vertrek was bij de kerk in Buren en voerde naar het appartementencomplex waar Nathalie woonde. Daar konden kaarsjes worden aangestoken of bloemen worden neergelegd. Er kwamen zo'n 200 mensen op de bijeenkomst af.

