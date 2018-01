Twee dealers aangehouden in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft dinsdag twee drugsdealers aangehouden in het centrum van Nijmegen.

De mannen zijn volgens de politie bekende dealers en werden opgepakt in de Tweede Walstraat. Ze hadden meerdere bolletjes op zak, die vermoedelijk harddrugs bevatten.

De actie was volgens de politie vooral gericht om de overlast rond het dealen tegen te gaan. Inwoners van het centrum klagen steen en been dat er op straat wordt gedeald, en over de overlast die dat met zich meebrengt.

