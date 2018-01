Weer hennepkwekerij ontmanteld in regio

ULFT - De politie heeft dinsdag opnieuw een hennepkwekerij ontmanteld. Ditmaal is er een plantage opgerold in Dinxperlo.

De vondst werd gedaan in een pand aan de Meniststraat. Volgens de politie stonden er zo'n 250 wietplanten. Op foto's is te zien dat de kwekers werk hadden gemaakt van de plantage en de waarschijnlijk illegale stroomvoorziening. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Vorige week hield de politie zeven personen aan na een inval bij een zeer professionele hennepkwekerij in Aalten. In die kwekerij stonden zo'n 1200 planten in een woning en een schuur. Dankzij de inzet van een politiehelikopter met warmtecamera kwam de politie de plantage op het spoor.

Foto: Politie Aalten-Dinxperlo