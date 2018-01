Vitesse begint nieuwe jaar met belangrijke zege op Sparta

door: Richard van der Made

EINDSTAND in Rotterdam: 0 - 1 (Mount)

90+3 Vitesse wint en begint het nieuwe jaar dus uitstekend.

87e: grote kans Matavz op 0-2. Hij probeert de bal in de kruising te krullen. Kortsmit tikt weg.

85e: nog vijf minuten. Het is spannend op Spangen, maar Vitesse lijkt de volle buit mee te nemen naar Arnhem en slaat zo de weg naar boven weer in.

83e: Fraser brengt Kruiswijk in de slotfase voor Linssen. Extra slot op de deur.

Foto onder: twee Vitessenaren die het goed doen vanavond. Mason Mount en Lassana Faye

75e: de beste kans voor Sparta na rust. Brogno knalt op de lat. Daar komt Vitesse weer goed weg. Op deze manier begint het er sterk op te lijken dat Vitesse drie hele belangrijke punten pakt.

70e: Matavz draait weg, maar Kortsmit houdt Sparta in de race.

66e: vrije trap Mühren, maar uit de kruising geplukt door Pasveer.

feest in het uitvak van Vitesse

GOAL!! 64e: prima goal van de begaafde Mason Mount na een slimme loopactie prikt hij de bal van dichtbij binnen. Voorzet Rashica. Vitesse staat in Rotterdam dus met 1-0 voor.

55e: Vitesse is agressiever en beter bij de les na rust. Sparta moet terug. De ploeg van Fraser pakt nu het initiatief.

49e: een schot van Oude Kotte gaat net naast. Vitesse lijkt wakker geschud door Fraser.

een guur hagelbuitje in de rust, maar bij het begin van de tweede helft is het al weer droog.

2e helft: Fraser grijpt in en haalt in de rust de zwakke Castaignos naar de kant. Matavz (op de foto onder nog vlak voor de wedstrijd) is zijn vervanger.

45e: het is rust in Rotterdam. Een tegenvallend Vitesse en een gretig Sparta.

34e: Alhaft mikt rakelings naast en even later corrigeert Kashia uitstekend met een tackle op de bal als Mühren oog in oog staat met Pasveer. Vitesse heeft het bijzonder zwaar. Oude Kotte speelt zeer matig en dat geldt ook voor spits Castaignos.

Foto onder: met het oranje hesje is Kruiswijk al bezig aan de warming-up. Samen met Matavz overigens.

32e: Eindelijk Vitesse weer eens. Een vrije trap van Mount, bijna op de achterlijn, wordt teruggelegd op Kashia die ruim naast schiet.

19e: Sparta is sterker, oogt fris en scherp en zet Vitesse onder druk. Schot Brogno, Pasveer ternauwernood met de vingertoppen.

14e: Brogno met een vlammend schot namens Sparta. Nu pareert Pasveer.

12e: Uit een corner krijgt Thomas Oude Kotte de bal via een Spartaan tegen het lichaam, maar tot een schot kan de Apeldoorner niet komen.

4e: goed schot net buiten het strafschopgebied van Mount. Sparta keeper Kortsmit redt.

20.00 uur: we zijn begonnen op het Kasteel.

Lassana Faye richting de kleedkamers. Voor hem een hele speciale wedstrijd. Groeide op in Spangen en voetbalde in zijn jeugd ook voor Sparta. Nu de linksback van Vitesse.

19.58 uur: Het plaatje dat iedereen wil 'schieten' vlak voor deze belangrijke wedstrijd voor beide team. Dick Advocaat terug bij Sparta. Nu als 70-jarige coach samen met zijn loyale assistent Cor Pot.

19.55 uur: Arnold Kruiswijk vlak voor de aftrap. Fraser twijfelde erg, maar durft het toch niet aan met de ervaren Kruiswijk die voor het eerst na een rugblessure weer bij de selectie zit.

19.50 uur: In de wandelgangen van het Kasteel. Jacco Swart ziet zijn kans schoon. 'Een foto tussen twee echte Vitessenaren.'

Van links naar rechts Cor Guijt, Jacco Swart (voormalig directeur NEC) en rechts Jan Snellenburg.

19.40 uur: Vitesse staat overigens 8e, Sparta 17e. Vitesse won van de laatste zeven duels slechts twee keer. 'We moeten het allemaal beter doen in de tweede seizoenshelft', aldus Fraser.

19.35 uur: de spelers van Vitesse bezig met de warming-up.

19.25 uur: Nog even terug in de tijd. Dit was begin maart. Schitterende sfeer op het Kasteel toen Vitesse de halve finale beker speelde tegen Sparta en won. Daarna schreef de Arnhemse club geschiedenis even verderop in de Kuip.

19.20 uur: Hier nog eens alle namen op een rijtje. Sparta natuurlijk voor het eerst onder leiding van Dick Advocaat die direct aanvoerder Michel Breuer op de bank heeft gezet.

19.00 uur: Dabo speelt en ook Oude Kotte speelt. Zoals na de laatste training verwacht. Ook Luc Castaignos start. Met Tim Matavz wordt geen risico genomen.

foto onder: het nu nog lege stadion van Sparta waar Vitesse de weg omhoog weer moet inzetten

Zo gaat de formatie van Fraser er straks uit zien:

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Oude Kotte, Faye; Bruns, Mount, Serero; Rashica, Castaignos en Linssen

Het fraaie logo van Sparta

18.50 uur: Misschien ging Lassana Faye, nu Vitesse maar opgegroeid bij Sparta, vroeger als kleine jongen via deze trap (foto onder) stiekem het stadion in. Gisteren na de training: 'Dan gingen we het veld op en deed ik alsof ik scoorde', lachte de 19-jarige Rotterdammer.