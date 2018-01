Stel uit Ede belt 16 keer 112

EDE - Een stel uit Ede heeft zondag binnen twee uur maar liefst zestien keer noodnummer 112 gebeld, meldt de Politie Ede dinsdagmiddag op Facebook.

Bij de eerste melding zou er volgens de politie sprake zijn van een conflict. Agenten hebben tussen het stel bemiddeld en met beide partijen afspraken gemaakt. De agenten waren nog niet in de auto gestapt, of het stel had de 112-centrale alweer aan de lijn. Niet omdat er sprake was van een noodsituatie, maar om hun onvrede te uiten over het optreden van de politie.

De politie Ede zegt dat de melders het best oneens mogen zijn met de agenten, maar door hierover te bellen met het noodnummer worden de telefoonlijnen en de collega’s van de meldkamer 'onnodig belast'.

Meerdere telefoons

Na nog twaalf telefoontjes naar 112 was voor de politie de maat vol. De agenten gingen terug naar de woning en namen een telefoon in beslag. Kennelijk was dat niet de enige telefoon in het pand, want de telefoontjes bleven komen. Daarop zijn beide bewoners aangehouden op verdenking van het 'opzettelijk zonder noodzaak gebruikmaken van het alarmnummer voor publieke diensten'. Er werden nog twee telefoons in de woning aangetroffen, ook die zijn in beslag genomen.

Justitie beslist wat er met de verdachten en hun telefoons gaat gebeuren.