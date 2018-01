Ontvoerde Duitse baby teruggevonden in Herwijnen

HERWIJNEN - Een ontvoerde baby uit Duitsland is zondag teruggevonden in Herwijnen.

Het gaat om de tien maanden oude Yasmina die door haar vader is meegenomen. De man woonde in de plaats Gransee niet ver van Berlijn vandaan. Hij zou als vluchteling naar Duitsland zijn gekomen. De vader en de baby waren al een paar weken spoorloos. De 39-jarige vader had het kind in december terug moeten brengen bij de 18-jarige moeder, tevens vluchteling in Duitsland. Daar is hij nooit komen opdagen.

Hoe de vader met de baby in Nederland is terechtgekomen, is niet bekend. Volgens de NOS zat de man bij zijn zus. De Duitse politie zegt dat de twee uit een ander land komen en dat zij in Duitsland een relatie hebben gekregen. Nadat het kind geboren werd, zijn ze uit elkaar gegaan.