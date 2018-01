Zorgen over 'lekkende' vuilnisbelt

WEKEROM - De oude stortplaats De Bult in Wekerom lekt giftige stoffen en dat steeds vaker, stellen omwonenden. Zij weten zeker dat het niet goed gaat bij de voormalige vuilstort. En ze vinden daarom dat de gemeente moet ingrijpen.

Uit eerder onderzoek is in ieder geval gebleken dat er gif, zoals zware metalen en minerale oliën, in de berg zit.

'Water met giftige stoffen'

'De afdeklaag is afgesleten door intensief gebruik', stelt advocaat Simon Blasweiler van de omwonenden. Over de bult wordt onder meer gewandeld en er rijden mountainbikers. 'En wilde zwijnen wroeten er. Daardoor sijpelt het water uit de berg weg met alle giftige stoffen.'

Gemeente: geen gevaar

De gemeente Ede had al eerder geconstateerd dat er scheuren in de afdeklaag zaten. Die worden hersteld en er is geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de gemeente.

Maar sinds kort is er boven op de afvalberg een betonnen fundering voor een uitkijktoren. Door de druk van die plaat lekt de berg nog meer giftige stoffen, zeggen omwonenden. Zij begrijpen dan ook niet dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor de bouw van de uitkijktoren, terwijl de afdeklaag nog niet hersteld is.

'In de steek gelaten'

'Mensen maken zich zorgen en vinden dat ze in de steek gelaten worden door de gemeente', stelt advocaat Blasweiler.

De gemeente laat weten dat de provincie de bult dinsdag heeft gecontroleerd en dat er niets aan de hand is.