FIOD doet invallen vanwege fraude met dure auto's

De FIOD doorzocht autoverkoopbedrijven in Apeldoorn en twee accountantskantoren in Elst en Ruurlo. Daarbij werd administratie in beslag genomen.

Volgens de opsoringsdienst heeft er carrouselfraude plaatsgevonden bij levering van dure auto's uit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk die via Nederland naar Oost-Europa gaan. De FIOD heeft onder andere grote hoeveelheden administratie, wapens, een Aston Martin en contant geld in beslag genomen. De fraude zou plaats hebben gevonden tussen eind 2014 en begin 2016 waarbij de Belastingdienst ongeveer 1,7 miljoen euro aan belastinggeld zou zijn misgelopen.

Wat is carrouselfraude?

Bij btw-carrouselfraude draagt een onderneming geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl de onderneming bij een verkoop, in dit geval met dure auto's, wel die btw in rekening brengt. Bij een carrousel zijn er meerdere bedrijven betrokken waarvan er minimaal één die btw niet afdraagt. In totaal kost deze vorm van fraude zo'n 200 miljard euro in heel Europa.

Foto: Belastingdienst.