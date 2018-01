Jan ruimt al veertien jaar de uiterwaarden op

We stappen de auto uit. Het eerste dat Jan ziet, is een kapotte kettingzaag. 'Ik denk dat ie van een boot afgegooid is. Zomaar de natuur in.' Jan Meeuwsen is 69 en gepensioneerd. 'Ik heb tijd en ik ben graag buiten, dus ruim ik het maar op. Maar ik vind het wel echt erg, het wordt ook steeds meer voor mijn gevoel.'

Zo'n drie keer in de week gaat hij, bewapend met een prikker, een grote plastic zak, handschoenen en laarzen de natuur in om van alles en nog wat op te ruimen. 'Er zijn hier zoveel dieren te vinden, je moet er niet aan denken dat zij dat plastic binnenkrijgen. De overheid zou hier makkelijk wat aan kunnen doen door bijvoorbeeld statiegeld te vragen op flesjes en blikjes.'