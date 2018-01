Deel dit artikel:











Dansles maakt bewegen leuk voor parkinsonpatiënten Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Bewegen is belangrijk. Zeker als je parkinson hebt. Maar juist dan kan het extra confronterend zijn om te bewegen terwijl je daar zelf niet altijd meer controle over hebt. In Harderwijk begint daarom deze woensdag de cursus 'dansen met parkinson'.

De cursus wordt gegeven door Margriet Middel. Zij is danseres en heeft zich verdiept in dansworkshops voor parkinsonpatiënten, omdat haar vader de ziekte kreeg. 'Als je deze ziekte krijgt is het heel belangrijk om te blijven bewegen, want zo houd je de link tussen het hoofd en het lichaam in stand. Parkinsonpatiënten krijgen daarom ook vaak fysiotherapie voorgeschreven. Maar dat zijn hele saaie, droge oefeningen dus het is moeilijk om dat vol te houden', legt Middel uit. Tekst gaat verder onder foto: 'In een dansles maak je die belangrijke bewegingen ook, maar dan vergeet je eigenlijk een beetje dat je daarmee bezig bent', zegt Middel. 'Het is een leuke manier om te blijven bewegen. Waar je er bij fysiotherapie al gauw tegenaan loopt dat je dingen niet meer kan, werken wij vanuit wat je allemaal nog wel kunt.' De cursus wordt georganiseerd door Cultuurkust in Harderwijk in samenwerking met het Alzheimer Café Harderwijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl