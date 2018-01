Deel dit artikel:











Directeur basisschool Arnhem per direct geschorst Foto: Google Street View

ARNHEM - De directeur van basisschool De Boomhut in Arnhem is met directe ingang geschorst. Dat laat voorzitter Ketz van het College van Bestuur van De Basis weten in een brief aan de ouders en verzorgers van de kinderen.

Volgens Ketz is er een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering van de directeur. Lopende het onderzoek kan zij geen nadere informatie geven. Het is dus nog niet duidelijk waarom de directeur geschorst is. 'Geen commentaar' De directeur wilde dinsdagavond geen reactie geven. 'Geen commentaar', meldt hij via de telefoon. Een lid van de medezeggenschapsraad zegt dat hij 's ochtends door een collega uit de raad is ingelicht. Ook voor hem is het gissen wat er speelt. 'Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt. Er ontstaan zo veel geruchten.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl