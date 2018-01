Doetinchem koopt varkensboer in Wehl uit

WEHL - Doetinchem heeft een principeovereenkomst bereikt over de aankoop van een varkenshouderij in Wehl. Met de aankoop is, mits de gemeenteraad die goedkeurt, een bedrag van 387.000 euro gemoeid.

'Deze overeenkomst is een winst voor alle partijen, zegt wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem. Varkenshouder Frank Steenbreker aan de Slagenweg in Wehl maakt gebruik van de Regeling Omgevingskwaliteit om zich te laten uitkopen, mede door de aanleg van de 380 kV-stroomverbinding door TenneT in de omgeving van zijn bedrijf.

'Unieke kans'

'Het is een unieke kans om de omgevingskwaliteit sterk te verbeteren, doordat de stankoverlast wordt teruggedrongen', vindt wethouder Lambregts. 'De vrijgekomen grond biedt mooie kansen in de groene gebiedsontwikkeling van de Wehlse Broeklanden.' Doetinchem is van plan om verschillende wandelpaden te realiseren op de vrijgekomen grond. TenneT stelt als landschappelijke inpassing hiervoor een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.



De varkenshouderij moet volgens de afspraken op 1 augustus 'varkensvrij' zijn, zodat TenneT de stroomverbinding in gebruik kan nemen. Daarna heeft de ondernemer een jaar de tijd om het bedrijf te slopen. 'Ons bedrijf werd geraakt door de aanleg', aldus varkenshouder Steenbreker. 'Gelijktijdig realiseerden we ons terdege dat ons bedrijf geurhinder veroorzaakt. Het meedenken door de gemeente hierin en de combinatie met de Regeling Omgevingskwaliteit hebben geleid tot een totaaloplossing.'