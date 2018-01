Gelderse Syriëganger opgepakt op Schiphol

SCHIPHOL - Een 33-jarige vrouw uit Ede is vrijdag aangehouden op Schiphol toen ze terugkeerde uit Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van deelneming aan een terroristische organisatie.

De vrouw is kort geleden aangehouden toen zij de grens met Turkije overstak. Volgens het Openbaar Ministerie was er een internationaal aanhoudingsbevel uitgebracht tegen de vrouw. Ook zegt het OM dat zij in 2014 al langere tijd in het strijdgebied in Syrië en Irak is geweest. Toen is zij al eerder teruggekeerd en in 2015 opnieuw vertrokken.

Bij terugkomst op Schiphol is de vrouw meteen aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Onder haar begeleiding arriveerde ze ook met het vliegtuig uit Turkije. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft dinsdag besloten om haar nog twee weken vast te houden.

Behalve de 33-jarige vrouw is er ook een 30-jarige man aangehouden die voor zijn vertrek in Amsterdam woonde. Deze man is los van de vrouw ook aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid, hij is vermoedelijk in 2013 al naar het strijdgebied gereisd

Meer Gelderlanders vertrokken

De 33-jarige vrouw is niet de eerste Gelderse die naar IS-gebied is vertrokken. Eind december werd de 30-jarige Mohamed El A. uit Arnhem nog veroordeeld tot 8 maanden cel voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Ook Marouane B. beter bekend als de 'jihadrapper' vertrok naar Syrië. Zijn moeder deed toen haar verhaal bij Omroep Gelderland:

Ook zijn er mensen uit onder andere Doesburg, Nijmegen, Apeldoorn en Culemborg vertrokken.

