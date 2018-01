Zeddamse autocoureur best presterende Nederlander in Dakar

ZEDDAM - Coureur Bernhard ten Brinke uit Zeddam is op dit moment de best presterende Nederlander in de Dakar Rally. Ten Brinke staat op de vierde plek in het autoklassement. Het thuisfront in Zeddam volgt de prestaties van de autocoureur op de voet. 'Ik durf het bijna niet uit te spreken', zegt zijn vrouw Chantal ten Brinke, 'maar een podiumplek ligt binnen bereik.'

De Dakar Rally wordt sinds 2009 gehouden in Zuid-Amerika. Chantal reisde met de kinderen mee naar de start in Peru. 'De kinderen hadden nog kerstvakantie, dus kon het. We vierden oud en nieuw in Peru. Heel bijzonder.' Al kon Bernhard niet veel tijd doorbrengen met zijn gezin. ´Je weet gewoon: als hij daar is, komt het rijden op de eerste plaats.'

Van 'Keukenkoning' naar autocoureur

Ten Brinke runt in het dagelijks leven familiebedrijf Bribus Keukens in Dinxperlo, maar in aanloop naar Dakar moet alles wijken. Hij gaat regelmatig in het buitenland rijden en fitnest fanatiek. Chantal: 'Zelfs in de vakantie. Dan staat hij vroeg op om te trainen. Hij drinkt niet en let goed op z'n voeding.'

De Dakar Rally rijden is dan ook bepaald geen vakantietripje. 'Ze staan iedere dag rond 5 uur 's ochtends op. Dan rijden ze naar de plek waar ze die dag starten.' Maandag had Ten Brinke een broodnodige rustdag:

Voor de kinderen Max, Thomas en Charlotte is het ook een spannende tijd. Ze bellen, appen of skypen af en toe met hun vader. En 's avonds zitten ze natuurlijk aan de buis gekluisterd. 'Daardoor gaan ze wel bijna iedere avond te laat naar bed, maar ze willen natuurlijk niks missen.'

Autobrand

Over de kansen van haar man durft Chantal niet teveel kwijt. 'Je kan altijd uitvallen.' Twee jaar geleden vloog zijn auto in brand met de finish bijna in zicht. 'Maar we wisten wel: hij is nu fabriekscoureur voor Toyota en dan heb je wel de beste spullen.'

Ze durft het nog bijna niet hardop te zeggen, maar als het goed blijft gaan reist Chantal donderdag af voor de finish in het Argentijnse Cordoba voor hopelijk een heldenonthaal.